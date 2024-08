Comune di Napoli e Fondazione Grimaldi per i minori di Scampia

Al via il servizio di trasporto estivo in località balneari del territorio

La Giunta comunale, in seguito al crollo del ballatoio della Vela Celeste e all’evacuazione delle famiglie residenti nel complesso, ha attivato tutte le misure necessarie per assistere gli sfollati.

In considerazione della situazione di forte disagio e del prioritario interesse di tutela dei minori, viste le alte temperature registrate, la Giunta ha deliberato l’accettazione di una donazione in denaro di importo pari a 150mila euro da parte della Fondazione Grimaldi Ente Filantropico.

La donazione in denaro ha lo scopo di finanziare l’organizzazione di un servizio estivo di trasporto da Scampia e ritorno con permanenza diurna per minori accompagnati da un familiare in località balneari campane.

L’Area Welfare del Comune di Napoli si occuperà di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi volti a dar seguito alla procedura.

Il servizio estivo, di cui la Giunta ha dichiarato l’interesse pubblico, coinvolgerà la platea delle Vele e, in particolar modo, i minori e si svolgerà nel mese di agosto e all’inizio di settembre.

Per aderire è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7606678 indicando i nomi dei partecipanti e il periodo di partecipazione scelto.

Per maggiori informazioni:

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/52148