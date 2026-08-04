Comune di Napoli: Cedole librarie scuola secondaria a.s. 2026/2027

Striano: ‘Questa iniziativa contribuisce a colmare le disuguaglianze educative’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Comune di Napoli garantisce la distribuzione parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria in particolari condizioni di disagio economico.

Dal 3 agosto 2026 e fino alle ore 13:00 del 21 settembre 2026, è possibile presentare la domanda per accedere al riconoscimento di un contributo, sotto forma di cedola libraria in formato elettronico, per l’acquisto di libri di testo.

Possono accedere al contributo gli studenti iscritti e frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado della città di Napoli il cui nucleo familiare sia in possesso dell’attestazione ISEE relativa all’anno 2026 pari o inferiore a € 13.300,00.

L’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano sottolinea:

L’investimento nei libri scolastici dimostra quanto sia importante l’istruzione per la costruzione di una società solidale ed equa contribuire a fornire i testi scolastici aiuta a ridurre il peso economico sulle famiglie e a creare un ambiente di apprendimento inclusivo. Questa iniziativa contribuisce a colmare le disuguaglianze educative, contrastando anche il fenomeno dell’abbandono scolastico. È quindi fondamentale l’impegno del Comune di Napoli per garantire un accesso all’istruzione senza alcuna disparità.

Tutte le informazioni relative all’elenco delle librerie accreditate per la fornitura dei libri e alla procedura e allo stato di avanzamento delle pratiche sono disponibili sulle pagine dedicate sul sito del comune di Napoli: Cedole librarie scuola secondaria di I e II grado – anno scolastico 2026/2027 – Comune di Napoli