Comune di Napoli attiva SEND, il nuovo Servizio Notifiche Digitali

Addio alle code e alle raccomandate smarrite. Napoli digitalizza gli atti a valore legale: meno burocrazia, più velocità e risparmi per i cittadini e per il Comune

Il Comune di Napoli compie un passo decisivo nel percorso di trasformazione digitale aderendo a SEND – Servizio Notifiche Digitali.

La nuova piattaforma, realizzata da PagoPA S.p.A. in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rivoluziona le modalità di invio e ricezione degli atti amministrativi a valore legale.

L’Amministrazione comunale notificherà in questo modo gli avvisi di accertamento esecutivo, AAE, dei crediti vantati dal Comune di Napoli in relazione alla refezione scolastica.

L’obiettivo è duplice: sollevare l’Amministrazione dagli oneri gestionali della notificazione e offrire ai cittadini un sistema più rapido, economico e sicuro per gestire le comunicazioni ufficiali, garantendo al contempo un risparmio significativo per le casse pubbliche.

Come cambia la notifica per i cittadini

Con l’introduzione di SEND, il tradizionale processo cartaceo viene affiancato da un’infrastruttura digitale che permette di ricevere, consultare e pagare gli importi dovuti direttamente online.

Per usufruire del servizio in modalità nativa digitale, i cittadini hanno diverse opzioni:

• Indice INAD: Avere un indirizzo PEC registrato nell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD).

• App IO: Attivare il servizio sull’app dei servizi pubblici per ricevere un “avviso di cortesia” in tempo reale.

• Piattaforma dedicata: Accedere al portale notifichedigitali.pagopa.it tramite SPID o CIE, dove è possibile indicare anche un numero di cellulare o una mail ordinaria per le notifiche di cortesia.

Rateizzazione

Gli importi potranno essere eventualmente rateizzati secondo le seguenti modalità:

• inviando una PEC/mail agli indirizzi riportati sull’atto di accertamento per il quale si chiede il rateizzo;

• inviando una raccomandata A/R alla sede della Municipalità che ha emesso l’atto;

• agli sportelli dell’ufficio della Municipalità che ha emesso l’atto.

Cosa succede a chi non ha un domicilio digitale?

L’inclusione è garantita: per chi non dispone di strumenti digitali, SEND continuerà a inviare la tradizionale raccomandata cartacea. L’avviso di ricezione conterrà un QR code che permetterà, a chi lo desidera, di recuperare l’atto in formato digitale in pochi secondi. Resta comunque attiva la possibilità di richiedere la copia cartacea presso i punti di ritiro convenzionati.

Per maggiori dettagli tecnici e per consultare la lista dei punti di ritiro, è disponibile il sito ufficiale: www.notifichedigitali.it

Recupero evasione

Grazie alla nuova procedura, solo negli ultimi 30 giorni sono stati recuperati circa 227mila euro.

Un progetto nel solco del PNRR

L’adozione di SEND non è solo una scelta di efficienza locale, ma risponde agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Misura 1.4.5). La piattaforma solleva l’ente locale dalla gestione complessa della reperibilità del destinatario: è il sistema stesso a certificare il deposito dell’atto e a tentare la notifica digitale prima di procedere, eventualmente, con quella analogica.