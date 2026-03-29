Comune di Napoli, Arcidiocesi e EITD insieme per l’inclusione

Al via i tirocini nel settore turismo e valorizzazione del territorio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili, al Lavoro e alle Politiche Sociali Chiara Marciani, ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra il Comune di Napoli, l’Arcidiocesi di Napoli e la società EITD S.r.l. per l’attivazione di tirocini extracurriculari di inclusione sociale.

L’iniziativa rientra in un più ampio programma finanziato con la ‘Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP)’dell’annualità 2021, che ha destinato risorse per l’attivazione di circa 800 tirocini di inclusione sociale a favore di persone in carico ai servizi sociali professionali o sanitari. Nello specifico, questo protocollo riguarda il settore ‘Turismo’, affidato al soggetto promotore EITD S.r.l..

Il progetto vede il coinvolgimento attivo dell’Arcidiocesi di Napoli, che coordinerà una rete di parrocchie e strutture ecclesiastiche pronte a ospitare i tirocinanti.

I percorsi formativi saranno orientati alla valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale, offrendo ai partecipanti un’importante occasione di riscatto sociale e autonomia.

L’Assessore Marciani afferma:

Con questa delibera rafforziamo l’impegno dell’Amministrazione verso le fasce più fragili della nostra popolazione, trasformando il sostegno sociale in un’opportunità concreta di crescita professionale e personale. Grazie alla preziosa collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli e il coinvolgimento delle parrocchie, in particolare quelle del Centro Storico, offriamo ai beneficiari dei servizi sociali la possibilità di misurarsi con la cura e la valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale. Non si tratta solo di tirocini, ma di veri e propri percorsi di cittadinanza attiva che mirano a restituire dignità e autonomia attraverso il lavoro e il legame con il territorio.

S.E. Mons. Francesco Beneduce, Vescovo Ausiliare di Napoli, dichiara: