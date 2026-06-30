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Comune di Napoli accende il 4G e il 5G sulla Linea 1 della metro

Di
Redazione
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Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Una videochiamata tra le stazioni Municipio e Università ha ufficialmente inaugurato la nuova connessione 4G e 5G sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli.

L’attivazione del servizio è stata anche l’occasione per fare il punto sulle infrastrutture tecnologiche che candidano Napoli a diventare una città sempre più smart. Se ne è parlato nel convegno ‘Connessi al futuro’, che si è svolto a Palazzo San Giacomo.

 

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