Comune di Baronissi (SA) accoglie Cardinale Pierbattista Pizzaballa

Riceviamo e pubblichiamo.

Siamo onorati di ospitare nella nostra città il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, una figura di grande rilievo nel panorama ecclesiastico mondiale.

Questo incontro è un’opportunità unica per riflettere insieme sulla condizione di Gerusalemme, un luogo che rappresenta un simbolo universale di fede e speranza.

In un tempo in cui la pace è più che mai necessaria, la presenza del Cardinale qui a Baronissi è un segno di impegno e di speranza per il futuro.

Invito tutta la cittadinanza a partecipare a questa giornata di riflessione e preghiera.