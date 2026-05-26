Comunali Lazio, Righini: Buon lavoro ai neo Sindaci

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a tutti i sindaci neoeletti nei Comuni del Lazio.

Governare una città rappresenta una grande responsabilità, soprattutto in una fase complessa come quella attuale, che richiede capacità di ascolto, visione e concretezza amministrativa.

Particolarmente significativo il risultato di Albano Laziale, dove il centrodestra conquista una storica vittoria.

A Massimo Ferrarini vanno le mie congratulazioni personali e istituzionali per l’importante affermazione elettorale.

Allo stesso tempo, ci riempie di orgoglio il risultato di Genzano dove, per la prima volta nella storia, il centrodestra va al ballottaggio in vantaggio.

Segnali politici chiari che confermano il radicamento e la crescita del centrodestra nei grandi Comuni del Lazio e premiano il lavoro svolto sul territorio e la credibilità della nostra proposta politica.