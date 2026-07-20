Composizione Osservatorio prevenzione e contrasto dipendenze Lazio

Maselli: ‘Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 17 agosto 2026’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio ha pubblicato l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di elenchi di idonei per la nomina del Presidente e dei componenti dell’Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze.

L’Assessore all’inclusione sociale e ai servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, dichiara:

Dopo l’istituzione della Giornata Regionale delle Dipendenze, nata in attuazione della Legge Regionale n. 5/2025, questo è un ulteriore passo in avanti per quel che riguarda le politiche regionali volte alla prevenzione, al contrasto e al trattamento delle dipendenze patologiche, comportamentali e digitali, comprese quelle emergenti, con particolare attenzione ai fenomeni che interessano le giovani generazioni. La formazione di un Osservatorio, che avrà durata triennale, certifica l’importanza del concetto di prevenzione.

L’avviso è finalizzato alla costituzione di due distinti elenchi di idonei, uno per la nomina del Presidente e uno per la nomina dei componenti esperti, senza formazione di graduatorie né attribuzione di alcun diritto alla nomina.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 17 agosto 2026. Al termine dell’istruttoria, la Regione procederà alla costituzione degli elenchi degli idonei.