Compagnia della Fortezza, Giani: Teatro in carcere, speranza detenuti

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un progetto di livello nazionale, che si rinnova e si amplia e che la Regione sostiene come esempio di cultura e di inclusione sociale attraverso il teatro in carcere.

La presentazione delle nuove iniziative in Palazzo Strozzi Sacrati con il Presidente Giani, il Sindaco di Volterra (PI) Giacomo Santi e gli organizzatori.

Giani ha sottolineato:

In un momento in cui le carceri balzano agli onori delle cronache per i drammi, mentre chiediamo al Ministero l’impegno per condizioni di vita dignitose, il progetto animato da Armando Punzo è anche un modo per reagire, un esempio di rilevanza nazionale e siamo orgogliosi che sia nato e cresciuto in Toscana.

Il teatro nelle carceri infatti significa motivazione e speranza per chi vive in uno stato detentivo e per questo La Compagnia della Fortezza, che la Regione sostiene in maniera convinta, rappresenta un esempio di un vero e proprio Rinascimento che mette al centro l’uomo nelle sue espressioni più alte.

Ringrazio Armando Punzo, gli organizzatori, il sindaco di Volterra e tutti coloro che sono impegnati anno dopo anno nell’animare questa esperienza.