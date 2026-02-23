Commissione Territorio Lombardia visita Equinix di Settimo Milanese

L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione istituzionale tra Regione Lombardia e IDA per la definizione del nuovo disegno di legge regionale dedicato ai data center

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Abbiamo deciso di intervenire per colmare un vuoto normativo, sia nazionale che regionale, per un settore di crescente importanza. Una realtà che per svilupparsi, necessita di regole del gioco certe. Nonostante l’elevata rilevanza economica, tecnologica e strategica del settore, i centri di elaborazione dati, i cosiddetti Data Center, non risultano ancora oggetto di una disciplina normativa unitaria né a livello nazionale né regionale. Per questo come Commissione regionale siamo impegnati in queste settimane in un confronto con tutti gli operatori e i soggetti interessati, al fine di approfondire e definire un provvedimento legislativo che risponda nel miglior modo possibile alle esigenze che sono emerse.

Lo ha sottolineato il Presidente della Commissione regionale Territorio, Infrastrutture e Mobilità Jonathan Lobati, Forza Italia, a margine della visita che la Commissione ha fatto questo pomeriggio al Data Center di Equinix a Settimo Milanese (MI), realtà associata a IDA, Italian Datacenter Association, nonché uno dei soci fondatori dell’associazione stessa.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione istituzionale tra Regione Lombardia e IDA, che sta fornendo contributi tecnici, analisi e best practice utili alla definizione del nuovo disegno di legge regionale dedicato ai data center.

Il progetto di legge in discussione in Commissione, intende perseguire precisi obiettivi, tra cui garantire il governo regionale delle procedure autorizzatorie, mediante il coordinamento tra i diversi attori istituzionali e l’individuazione di tempi certi; assicurare certezza e omogeneità sul territorio regionale con riferimento alla destinazione d’uso urbanistica; governare l’elevato consumo energetico, limitando operazioni speculative e favorendo l’utilizzo di fonti rinnovabili; individuare come prioritarie l’utilizzo di aree dismesse, il riutilizzo del calore prodotto, favorendo tecnologie alternative all’utilizzo dell’acqua e disincentivare il consumo di suolo agricolo nello stato di fatto, prevedendo un maggior contributo di costruzione da destinare a misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale.

Il Presidente Lobati ha aggiunto:

Con questo provvedimento vogliamo dare coordinate certe al settore in Lombardia. Cerchiamo quindi di creare le condizioni per evitare i contrasti sulle realizzazioni dei Data Center. Quelli che potrebbero crearsi qualora i progetti per la loro realizzazione vadano a incidere sullo sviluppo urbanistico, su quello delle aree verdi, sulla disponibilità di terreno utile per l’agricoltura e rispondano alle esigenze del mondo economico.

Jonathan Lobati ha, infine, ricordato che oltre il 60% delle richieste nazionali per il loro insediamento sono in Regione Lombardia.

Sherif Rizkalla, Presidente di IDA, ha affermato:

IDA è fortemente impegnata nel supportare Regione Lombardia nel percorso di definizione di una normativa moderna e sostenibile dedicata ai data center. Riteniamo fondamentale che il quadro regolatorio possa allinearsi ai più elevati standard internazionali, valorizzando al contempo le specificità del territori. La collaborazione instaurata con la Regione rappresenta un esempio virtuoso di dialogo tra settore pubblico e operatori privati, finalizzato a creare condizioni di sviluppo chiare, omogenee e orientate alla competitività. Un rapporto strutturato di questo tipo può contribuire in modo significativo al rafforzamento del ruolo dell’Italia e della Lombardia come hub strategici per l’evoluzione del digitale europeo.

Emanuela Grandi, Managing Director di Equinix Italia, ha chiosato:

La crescita economica della Lombardia passa oggi dalla capacità di costruire un’infrastruttura digitale solida e interconnessa, e i Data Center sono il fulcro di questo ecosistema. Per questo siamo orgogliosi di ospitare la Commissione Territorio di Regione Lombardia nel nostro Data Center di Settimo Milanese, dove ogni giorno vediamo come la connettività e l’accesso diretto a partner tecnologici e di business generino valore, attraggano investimenti e favoriscano la competitività internazionale del territorio. Sostenere lo sviluppo di queste infrastrutture significa infatti investire nel futuro economico della regione e in un’innovazione che coinvolgere tutta la società, mantenendo al contempo i più alti standard di sostenibilità.

Hanno partecipato alla visita anche i Commissari Marco Bestetti, Fratelli d’Italia, Gian Mario Fragomeli, PD, Simone Negri, PD, Lisa Noja, Italia Viva, Matteo Piloni, PD, Luigi Ponti, PD, e Martina Sassoli, Lombardia Migliore.

A proposito di IDA – Associazione Italiana Datacenter

Fondata a Milano nel dicembre 2022, IDA è la prima associazione senza fini di lucro che raduna i costruttori e gli operatori di Data Center in Italia. Con oltre 200 iscritti, IDA riunisce tutti i principali attori dell’ecosistema di questo settore con l’obiettivo di rappresentare e assicurare su scala nazionale la promozione dei Data Centers come pilastro per l’economia digitale.