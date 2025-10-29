Commissione promuove l’Unione del risparmio e degli investimenti

Misure volte a mobilitare gli assicuratori e il capitale delle banche per il futuro dell’Europa

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Commissione europea a Roma.

La Commissione europea ha adottato due misure a sostegno del ruolo essenziale svolto dagli investitori istituzionali, come banche e assicuratori, nel finanziamento dell’economia dell’UE.

Tali misure rispettano la tabella di marcia stabilita nella strategia per l’Unione del risparmio e degli investimenti e contribuiscono ai più ampi obiettivi dell’UE di sostenere gli investimenti privati, migliorare l’integrazione dei mercati dei capitali e rafforzare la competitività a lungo termine dell’Europa, a vantaggio delle imprese e delle famiglie dell’UE.

Esse mirano a stimolare gli investimenti in strumenti di capitale da parte di banche e assicuratori, anche quando tali investimenti sono effettuati insieme a enti pubblici, quali la Banca europea per gli investimenti o le banche di promozione nazionali.

Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa.