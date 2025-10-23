Commissione presenta nuovi finanziamenti sicurezza cavi sottomarini

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Commissione europea a Roma.

La Vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen ha presentato oggi a Riga nuove opportunità di finanziamento dell’UE per un valore di 20 milioni di € per proteggere i cavi sottomarini europei.

I nuovi finanziamenti nell’ambito del programma Europa digitale sosterranno la creazione di hub regionali di cavi e prove di stress sulla resilienza delle infrastrutture di cavi sottomarini.

In particolare, il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza, il polo centrale dell’UE per la gestione dei fondi per la cybersicurezza, pubblica un invito da 10 milioni di € dedicato alla creazione di hub regionali di cavi.

Questi hub monitoreranno le minacce, applicheranno analisi basate sull’IA per il rilevamento in tempo reale e consentiranno una risposta più rapida agli incidenti. La regione nordico-baltica ospiterà il primo hub pilota.

Inoltre, è stato pubblicato di recente un ulteriore invito a presentare proposte da 10 milioni di € nell’ambito del regolamento sulla cibersolidarietà, i cui fondi rafforzeranno la preparazione e la sperimentazione delle infrastrutture critiche.

Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva della Commissione europea per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha dichiarato:

Queste nuove opportunità di finanziamento dell’UE ci aiuteranno a rafforzare la resilienza delle reti europee di cavi sottomarini, i nostri salvagenti digitali.

Investendo negli hub regionali di cavi e migliorando le prove di stress, stiamo potenziando la nostra capacità di rilevare, prevenire e rispondere alle minacce.

La nuova relazione degli esperti fornisce le basi per questo lavoro, tracciando una mappatura dell’infrastruttura europea dei cavi e dei principali rischi che dobbiamo affrontare insieme.