Commissione: Ok rafforzamento Europol lotta traffico migranti e tratta

Europol

Il regolamento dovrà essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Commissione europea a Roma.

La Commissione europea accoglie con favore l’accordo politico provvisorio raggiunto ieri tra il Parlamento europeo e il Consiglio per rafforzare il ruolo di Europol e la cooperazione tra agenzie nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

Tale regolamento era stato proposto dalla Commissione nel novembre 2023.

La lotta contro il traffico di migranti è una priorità della Commissione, come ha affermato la Presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 2025, sottolineando che devono essere gli europei a decidere chi entra in Europa e in quali circostanze, e non i passatori e i trafficanti di esseri umani.

Europol svolge un ruolo fondamentale nel sostenere le autorità giudiziarie e di contrasto degli Stati membri nei loro sforzi volti a smantellare i modelli di attività dei trafficanti e le reti criminali transnazionali.

Le nuove norme forniranno a Europol migliori strumenti per sostenere le autorità di contrasto nazionali, grazie al rafforzamento del Centro europeo contro il traffico di migranti, a una migliore condivisione delle informazioni e risorse finanziarie e a risorse umane supplementari.

Il regolamento deve ora essere formalmente adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima della sua entrata in vigore, che avverrà 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

Maggiori informazioni sono disponibili online nel nostro comunicato stampa.

