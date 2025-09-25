Commissione e BEI sostengono la resilienza economica della Palestina

400 milioni di € per le imprese locali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Commissione europea a Roma.

Ieri la Commissione europea e la BEI hanno annunciato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York la firma di uno strumento di finanziamento di 400 milioni di € con l’Autorità monetaria palestinese, PMA, per sostenere la ripresa economica e la resilienza del settore privato palestinese.

Dubravka Šuica, Commissaria per il Mediterraneo, ha dichiarato:

Questo importante strumento della BEI, dotato di 400 milioni di € e garantito dalla Commissione europea, rappresenta il nostro fermo impegno a favore di un’economia, una società e uno Stato palestinesi resilienti. Nell’ambito del nostro programma pluriennale e globale per la ripresa e la resilienza palestinesi, questa iniziativa migliorerà l’accesso a finanziamenti a prezzi accessibili per le imprese locali, contribuendo direttamente alla stabilità economica e alla creazione di posti di lavoro.

L’iniziativa mira a promuovere la stabilità e la crescita inclusiva fornendo risorse finanziarie a lungo termine e a prezzi accessibili alle imprese che sono state colpite in modo significativo dal conflitto in corso.

I finanziamenti della BEI saranno erogati attraverso banche partner locali e istituti di microfinanza, consentendo loro di offrire prestiti a condizioni favorevoli alle imprese ammissibili.

Un comunicato stampa congiunto, con ulteriori dettagli, è disponibile online.