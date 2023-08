Commissione Arti Visive saudita lancia programma di Viaggi culturali

Le registrazioni si chiuderanno il 9 agosto

La Commissione delle Arti Visive saudita annuncia il lancio del suo programma Viaggi culturali, che porterà artisti ed esperti delle arti visive in visite curate in vari Paesi.

Aperta ai cittadini e residenti sauditi, questa preziosa opportunità fornirà uno spazio per lo scambio di conoscenze e competenze, dando ai partecipanti gli strumenti per portare la propria arte al massimo livello.

La Commissione delle Arti Visive invita coloro che desiderano partecipare a uno dei primi due viaggi in Austria e in Francia, rispettivamente a settembre e ottobre, a registrarsi tramite il link: Registration (moc.gov.sa).

Si prega di notare che le registrazioni si chiuderanno mercoledì 9 agosto.

Il primo viaggio, dedicato alla Media Art, si svolgerà in Austria dal 5 al 14 settembre. I partecipanti si recheranno nelle città di Linz e Vienna, visitando l’annuale Festival Ars Electronica e la Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea di Vienna.

Il programma Viaggi Culturali includerà anche workshop appositamente progettati per favorire le pratiche artistiche e professionali dei partecipanti.

ll secondo viaggio culturale si svolgerà in Francia, dal 17 al 26 ottobre, concentrandosi sulla scena delle arti visive contemporanee a Parigi e sulle numerose opportunità che essa offre.

Il soggiorno comprenderà varie visite artistiche, tra cui Paris+ par Art Basel, così come altre mostre tra cui Paris Internationale e Asia NOW.

Questo programma integrato di visite artistiche e workshop è pensato per artisti, curatori ed espositori d’arte che lavorano nel settore delle arti visive contemporanee.

La Commissione delle Arti Visive ha progettato questi viaggi culturali in modo che ciascuna si rivolga a un gruppo specifico di artisti e specialisti delle arti visive. In questo modo, ogni esperienza ottiene il massimo beneficio artistico e professionale per i partecipanti.

Oltre alle visite e agli incontri del programma, i partecipanti trarranno vantaggio dalla socializzazione e dal networking all’interno del gruppo, scoprendo concetti o interessi comuni nelle loro pratiche artistiche.

Il programma Viaggi Culturali, un’iniziativa della Commissione delle Arti Visive, migliorerà le competenze artistiche dei partecipanti artisti ed esperti d’arte.

Fornirà anche una piattaforma per il networking con colleghi internazionali, incoraggiando così lo scambio di conoscenze e nuove alleanze artistiche.