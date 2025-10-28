Commissione annuncia varo Alleanza per le sostanze chimiche critiche

È aperta alle organizzazioni con attività pertinenti nel settore chimico, compresi Stati membri, autorità regionali, aziende, associazioni, investitori, mondo accademico e gruppi della società civile

La Commissione europea vara oggi l’Alleanza per le sostanze chimiche critiche.

L’alleanza è direttamente riconducibile al piano d’azione in materia di sostanze chimiche adottato nel luglio 2025, che mira a rafforzare la competitività, la resilienza e la sostenibilità dell’industria chimica europea.

L’Alleanza terrà la sua prima Assemblea generale alla presenza di Stéphane Séjourné, Vicepresidente esecutivo per la Prosperità e la strategia industriale, in una data che sarà annunciata prossimamente.

L’Alleanza per le sostanze chimiche critiche è concepita per affrontare le principali sfide che il settore si trova ad affrontare, tra cui il rischio di chiusure di impianti, le perturbazioni commerciali e l’urgente necessità di investimenti in capacità produttive critiche.

Tra i suoi primi risultati tangibili, l’Alleanza:

1. stabilirà criteri per individuare i prodotti e le molecole chimiche critiche che sono essenziali per l’economia e i settori strategici dell’UE;

2. effettuerà una mappatura di tali molecole critiche per consentire un monitoraggio rafforzato degli scambi e funzioni di allarme rapido, anche attraverso il sistema di sorveglianza doganale dell’UE;

3. sosterrà investimenti coordinati allineando gli strumenti di finanziamento dell’UE e nazionali e aiutando gli Stati membri e l’industria a orientare i progetti chiave.

L’Alleanza è aperta a tutte le organizzazioni attive nell’industria chimica, comprese le imprese, le associazioni, gli investitori, gli organismi di ricerca e la società civile.

Le organizzazioni interessate possono candidarsi online firmando la dichiarazione dell’Alleanza, con la quale ci si impegna a contribuire attivamente ai suoi obiettivi.

Tutti i membri possono partecipare all’assemblea generale, che si riunirà almeno due volte all’anno per stabilire le priorità e adottare i pareri e le raccomandazioni dell’Alleanza.

Un comitato direttivo coordinerà i lavori dell’Alleanza e ne definirà i risultati, mentre i gruppi di lavoro di esperti si concentreranno su settori tematici specifici quali la resilienza commerciale, l’innovazione e la produzione sostenibile.