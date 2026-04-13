Commissione Ambiente Lombardia al lavoro su norme per aree idonee

Procedura d’urgenza per il provvedimento per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Un progetto di legge per individuare in Lombardia le aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, FER, in attuazione del decreto legislativo 190/2024, dopo l’annullamento dei precedenti criteri statali e delle recenti modifiche legislative che impongono alle Regioni interventi urgenti.

È iniziato oggi in Commissione Ambiente, presieduta da Alessandro Cantoni,Lombardia Ideale, l’iter in procedura d’urgenza per adeguare le normative regionali.

Il documento, composto da 11 articoli e illustrato dal Vice Presidente Riccardo Pase, Lega, fissa l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 una potenza di 8,766 GW, privilegiando aree urbanizzate e strutture edificate, con una mappatura digitale pubblica delle aree idonee.

Il Vice Presidente Pase ha spiegato:

Oggi ha preso il via un percorso importante che seguirà tappe forzate, per arrivare a un provvedimento di grande valore strategico ed economico in un momento di massima attualità per l’autonomia energetica.

Definiti limiti stringenti al consumo di suolo agricolo per impianti fotovoltaici e agrivoltaici, sia a livello regionale sia comunale, con soglie differenziate e casi di flessibilità per autoconsumo e imprese energivore.

Il testo disciplina le tipologie di impianti FER, i vincoli ambientali e paesaggistici, le semplificazioni amministrative e gli obblighi specifici per l’agrivoltaico.

Sono individuate ulteriori aree idonee per ciascuna fonte energetica e introdotte regole per geotermia, governance, monitoraggio digitale e poteri sostitutivi regionali.

Infine, il progetto di legge prevede compensazioni territoriali monetizzabili, norme transitorie e neutralità finanziaria.

Alla seduta hanno partecipato anche l’Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori, e da remoto l’Assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, che hanno approfondito alcune tematiche rispetto alla quota SAU utilizzabile, alle deroghe, al monitoraggio e alla tutela paesaggistica del territorio.

Il Presidente Cantoni ha sottolineato:

Nonostante i tempi contingentati è stato importante oggi il confronto con gli Assessorati, affrontando nel dettaglio aspetti preminenti del testo che avrà ricadute positive sulla nostra regione.

I lavori della Commissione proseguiranno dopodomani mercoledì 15 aprile con le audizioni di ANCI, UPL e Arpa, per arrivare alla votazione in Commissione mercoledì 29 aprile.

Il testo passerà all’esame dell’Assemblea lombarda nella seduta del 12 maggio.