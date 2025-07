Commissione Agricoltura: pld valorizzazione e tutela pianura lombarda

Bulbarelli: ‘Con questo provvedimento riconosciamo il valore del sistema dei prati stabili, patrimonio agricolo, storico e culturale della regione’

Il paesaggio della pianura lombarda ha una specificità storica e naturalistica che in buona parte è dovuta al sistema dei prati stabili, scrigno di biodiversità dal valore fondamentale per la filiera agricola.

È una realtà che Regione Lombardia intende difendere e valorizzare e con questa finalità in Commissione Agricoltura, presieduta da Carlo Bravo, FdI, è stato approvato a maggioranza un progetto di legge che approderà in Aula consiliare in una delle prossime sedute.

La relatrice Paola Bulbarelli, FdI, ha dichiarato:

Con questo provvedimento riconosciamo lo straordinario valore del paesaggio della pianura lombarda, con la sua storia legata all’intervento dell’uomo nel corso dei secoli. I prati stabili costituiscono in particolare uno dei perni dello sviluppo di una filiera agricola di altissima qualità oltre che un elemento di attrattività culturale e turistica. La legge promuoverà sinergie con il mondo produttivo e quello universitario e scolastico e sarà la base per l’avvio delle iniziative di valorizzazione.

Il progetto di legge si propone la valorizzazione e la tutela del paesaggio lombardo, dei prati stabili e delle marcite.

Il prato stabile è un prato che non viene dissodato per molto tempo, anche fino a un centinaio di anni, ed è lasciato a coltivazione spontanea, di norma senza diserbanti e senza antiparassitari, ma con grande cura e attenzione affinchè non si diffondano specie vegetali indesiderate.

Le pratiche agricole a cui è sottoposto sono lo sfalcio, l’irrigazione, se l’acqua è disponibile, e la concimazione.

Particolare è inoltre la presenza di diverse specie erbacee che a seconda della seconda della stagione di sfalcio possono caratterizzare prima il fieno e quindi il formaggio con diverse sfumature di sapori e aromi.

Viene promossa la collaborazione con gli uffici scolastici e il sistema universitario con l’obiettivo di sostenere attività di conoscenza e ricerca oltre che di tipo culturale, per progetti di comunicazione e sensibilizzazione.

Si tratta di diffondere tradizioni e saperi locali per far conoscere il paesaggio di pianura e le risorse agro-rurali con le loro eccellenze enogastronomiche. Altro filone di intervento potrà essere la fruizione turistica sostenibile del territorio attraverso cammini e ciclovie.

Nel corso dei lavori della Commissione sono stati presentati, ma non approvati, diversi emendamenti da parte dei Gruppi PD e M5S.

La legge, che prevede uno stanziamento iniziale di 100 mila euro per il 2025, istituisce inoltre la Giornata regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili, da celebrare annualmente a maggio in corrispondenza con la Festa del Maggengo, in occasione del primo taglio dei prati stabili.

Infine, verrà creata la Consulta regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili con il compito di fare da punto di riferimento e di sovrintendere l’attuazione del provvedimento.