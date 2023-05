Commissione Affari Istituzionali Lombardia: Piazza sul DL Calderoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Lo ha annunciato oggi, 17 maggio, il Sottosegretario regionale con delega all’Autonomia Mauro Piazza ospite della Commissione Affari Istituzionali ed Enti locali, presieduta da Matteo Forte, FdI, dove ha svolto una relazione sull’iter di approvazione del DL Calderoli e sui riflessi che esso avrà sull’organizzazione e i compiti di Regione Lombardia.

Su invito del Presidente Forte alla seduta odierna ha partecipato anche il Presidente della Commissione Speciale sull’Autonomia Giovanni Malanchini, Lega.

Ha precisato Piazza:

Attualmente il DL Calderoli è incardinato al Senato dove si stanno svolgendo le audizioni con i soggetti istituzionali, associativi e imprenditoriali interessati.

In parallelo è stato avviato il tavolo di lavoro sui LEP, livelli essenziali di prestazioni, che ha già prodotto un primo risultato: sono stati certificati da So.Se., Soluzioni per il Sistema Economico spa, società partecipata dal Ministero dell’Economia e Finanze e da Banca d’Italia, i LEP relativi al diritto allo studio universitario accertando che le risorse attribuite alle Regioni per questa partita dovranno essere aumentate per raggiungere standard di servizi omogenei su tutto il territorio nazionale.

Abbiamo avviato un fitto calendario di incontri con gli stakeholders della riforma in particolare con gli enti locali, UPL, ANCI e CAL, Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia, e con i soggetti firmatari del Patto per lo Sviluppo, Camere di commercio, associazioni di categoria, sindacati, rappresentanti del mondo accademico.

Con gli uffici regionali stiamo invece svolgendo un approfondimento per capire quali modifiche andranno apportate all’organizzazione dell’ente per gestire al meglio le nuove competenze che ci verranno affidate dallo Stato centrale.

Di tutto questo processo terrò costantemente informato e coinvolto il Consiglio e le due Commissioni perché è necessario l’apporto e il contributo di tutte le forze politiche.