Commercio di prossimità, 11 milioni di euro ai Comuni del Lazio

Angelilli: ‘Da maggio parte il bando sulle Reti d’Impresa’

Le attività commerciali di prossimità rappresentano un elemento aggregante dei centri urbani, rafforzano il sistema economico locale e rivitalizzano le comunità. Per questo abbiamo destinato 11 milioni di euro alle Reti d’Impresa e alla riqualificazione dei mercati.

Lo ha dichiarato il Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, a seguito della delibera della Giunta regionale che approva le Linee guida per il finanziamento delle Reti di Impresa.

Reti d’impresa: 9 milioni di euro

La Regione Lazio ha stanziato 9 milioni di euro per sostenere le Reti d’Impresa.

I contributi potranno essere richiesti dai Comuni del Lazio per finanziare associazioni locali di piccole e microimprese commerciali, artigianali, turistiche, dell’intrattenimento, culturali e dei servizi. L’obiettivo è favorire la rigenerazione urbana e contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale.

Le Linee guida, concertate con le associazioni di categoria e calibrate sulle esigenze dei territori, prevedono una ripartizione delle risorse proporzionata alla dimensione demografica dei Comuni:

• 50.000 euro per i Comuni non capoluogo fino a 5.000 abitanti;

• 65.000 euro per i Comuni non capoluogo tra 5.001 e 15.000 abitanti;

• 80.000 euro per i Comuni non capoluogo tra 15.001 e 50.000 abitanti;

• 100.000 euro per i Comuni non capoluogo oltre 50.000 abitanti, per i Comuni capoluogo di provincia e per Roma Capitale.

L’avviso pubblico per la presentazione delle domande sarà pubblicato nel mese di maggio.

La delibera della Giunta regionale sarà ora trasmessa alla Commissione consiliare Sviluppo economico.

Mercati: 2 milioni di euro per la riqualificazione

Nell’ambito della stessa strategia di valorizzazione del commercio di prossimità, 2 milioni di euro sono stati già destinati alla riqualificazione dei mercati su aree pubbliche, presìdi identitari dei territori e volano di attrattività turistica.

La graduatoria del bando, appena pubblicata, ha previsto 22 progetti ammessi al finanziamento, relativi a mercati storici o periodici, compresi alcuni Municipi di Roma Capitale, con una quota specifica riservata ai mercati rionali a maggiore attrattività turistica.

