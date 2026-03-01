Commercio di prossimità, 11 milioni di euro ai Comuni del Lazio

Angelilli: ‘Da maggio parte il bando sulle Reti d’Impresa’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Le attività commerciali di prossimità rappresentano un elemento aggregante dei centri urbani, rafforzano il sistema economico locale e rivitalizzano le comunità.
Per questo abbiamo destinato 11 milioni di euro alle Reti d’Impresa e alla riqualificazione dei mercati.
Lo ha dichiarato il Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, a seguito della delibera della Giunta regionale che approva le Linee guida per il finanziamento delle Reti di Impresa.
Reti d’impresa: 9 milioni di euro
La Regione Lazio ha stanziato 9 milioni di euro per sostenere le Reti d’Impresa.
I contributi potranno essere richiesti dai Comuni del Lazio per finanziare associazioni locali di piccole e microimprese commerciali, artigianali, turistiche, dell’intrattenimento, culturali e dei servizi. L’obiettivo è favorire la rigenerazione urbana e contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale.
Le Linee guida, concertate con le associazioni di categoria e calibrate sulle esigenze dei territori, prevedono una ripartizione delle risorse proporzionata alla dimensione demografica dei Comuni:
• 50.000 euro per i Comuni non capoluogo fino a 5.000 abitanti;
• 65.000 euro per i Comuni non capoluogo tra 5.001 e 15.000 abitanti;
• 80.000 euro per i Comuni non capoluogo tra 15.001 e 50.000 abitanti;
• 100.000 euro per i Comuni non capoluogo oltre 50.000 abitanti, per i Comuni capoluogo di provincia e per Roma Capitale.
L’avviso pubblico per la presentazione delle domande sarà pubblicato nel mese di maggio.
La delibera della Giunta regionale sarà ora trasmessa alla Commissione consiliare Sviluppo economico.
Mercati: 2 milioni di euro per la riqualificazione
Nell’ambito della stessa strategia di valorizzazione del commercio di prossimità, 2 milioni di euro sono stati già destinati alla riqualificazione dei mercati su aree pubbliche, presìdi identitari dei territori e volano di attrattività turistica.
La graduatoria del bando, appena pubblicata, ha previsto 22 progetti ammessi al finanziamento, relativi a mercati storici o periodici, compresi alcuni Municipi di Roma Capitale, con una quota specifica riservata ai mercati rionali a maggiore attrattività turistica.
Angelilli ha concluso:
Abbiamo voluto offrire un supporto concreto alle amministrazioni comunali per rendere le aree mercatali più accoglienti, funzionali e attrezzate.
I mercati sono spesso il cuore vitale di piccoli centri e quartieri: garantire decoro e qualità dei servizi significa valorizzare il territorio e sostenere operatori e visitatori.
Visto il successo di questo bando, a breve sarà pubblicato un nuovo avviso per i mercati.