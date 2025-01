Comm. Cultura Lombardia approva criteri ammissione Dote Sport 2025

Dotti: ‘Aumentata la soglia ISEE, semplificate le procedure a carico delle famiglie’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Confermato l’impegno di spesa di 2 milioni di euro, aumentata la soglia ISEE da 15.000 a 20.000 euro, da 25.000 a 30.000 per le famiglie con minore disabile, per l’ammissibilità delle domande, semplificate le procedure per l’inoltro online della pratica.

Queste le novità salienti del bando per l’ammissione al contributo Dote Sport 2025 a sostegno dell’attività sportiva dei minori tra i 6 e i 17 anni residenti in Lombardia da almeno 5 anni.

Il contributo è relativo a corsi sportivi della durata di almeno 6 mesi per un costo compreso tra i 100 e i 600 euro, promossi da società dilettantistiche e non a scopo di lucro o da società in house di enti locali lombardi.

La Dote Sport assegnabile a ogni minore è di 100 euro in base ad un punteggio calcolato sul reddito ISEE.

Il documento predisposto dalla Giunta ha ottenuto il parere favorevole dalla Commissione Cultura e Sport, presieduta da Anna Dotti, FdI.

Hanno votato a favore i gruppi di maggioranza mentre i gruppi PD e Movimento5Stelle, che avevano presentato alcuni emendamenti in parte accolti, si sono astenuti sul voto finale.

La Presidente Dotti ha commentato:

Con l’approvazione dei criteri rendiamo operativo il bando 2025 della Dote Sport, un provvedimento molto atteso dalle famiglie. Si tratta di un piccolo ma significativo incentivo alla pratica sportiva dei minori che fanno parte di famiglie con limitate risorse economiche. Abbiamo ritenuto di alzare la soglia massima dell’ISEE da 15.000 a 20.000 euro per consentire ad un numero maggiore di nuclei familiari di accedere al beneficio. Inoltre, le procedure per la richiesta sono state semplificate riducendo al minimo il numero di documenti da allegare alla pratica online. In merito alla richiesta avanzata dai gruppi di minoranza di abolire il vincolo dei cinque anni di residenza in Lombardia non è possibile darvi seguito in questa sede perché previsto dalla legge regionale n. 26/2014.

Si dovrà eventualmente intervenire con una modifica legislativa.

Paola Bocci, PD, e Paola Pizzighini, Movimento 5Stelle, hanno presentato un’osservazione per reperire risorse aggiuntive perché a loro dire con quelle attualmente previste non sarebbe possibile accogliere tutte le domande, l’anno scorso ne erano pervenute circa 26.000.

La Commissione, accogliendo la proposta, ha rivolto all’unanimità una raccomandazione alla Giunta perché siano individuate ulteriori risorse finanziarie in sede di assestamento di bilancio come già avvenuto in passato.