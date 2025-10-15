Comm. Cultura Lombardia: al via criteri ammissione Dote Sport 2025

Cacucci: ‘L’iniziativa sostiene il valore sociale dello sport come strumento di crescita e benessere, offrendo un piccolo ma importante aiuto ai minori di famiglie con risorse limitate’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Approvato a maggioranza dalla Commissione Cultura e Sport, presieduta da Anna Dotti, FdI, il provvedimento che individua i criteri e le modalità per l’assegnazione della Dote Sport per gli anni sportivi 2025/2026 e 2026/2027.

La relatrice del provvedimento, Maira Cacucci, FdI, evidenzia:

Anche quest’anno mettiamo in campo una misura che intende riconoscere e sostenere la funzione sociale delle attività motorie sportive quale strumento di formazione della persona, socializzazione e benessere individuale e collettivo. Si tratta di un piccolo ma significativo incentivo alla pratica sportiva dei minori che fanno parte di famiglie con limitate risorse economiche.

Il documento prevede una dotazione finanziaria complessiva per il biennio di 4 milioni di euro, 2 milioni per il 2025 e 2 milioni per il 2026, comprensivi di una quota del 10% riservata alle famiglie con minori disabili.

Il contributo è rivolto ai nuclei con minori tra i 6 e i 17 anni, residenti in Lombardia da almeno cinque anni e con un ISEE fino a 20mila euro, elevato a 30mila in caso di presenza di un minore con disabilità.

Il valore di ciascuna dote assegnabile sarà pari a 100 euro e servirà a coprire le spese di iscrizione a corsi sportivi della durata minima di sei mesi e con un costo compreso tra 100 e 600 euro, 1.000 euro nel caso di minori con disabilità che necessitano di accompagnamento individuale.

Le attività, per le quali si potrà chiedere il contributo, dovranno essere organizzate da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito Registro nazionale oppure società in house di Enti locali lombardi che gestiscono impianti sportivi.

Il numero di doti potenzialmente assegnabili dipenderà dal numero dei figli presenti in famiglia: una sola Dote nel caso di 1 o 2 minori, fino a due Doti in presenza di 3 minori, tre Doti se ci sono almeno 4 figli minori.

È inoltre prevista la possibilità di ottenere tante doti quanti sono i figli tra i 6 e i 17 anni, se in famiglia è presente un minore disabile.

Nel corso del dibattito sono intervenuti i Consiglieri regionali Paola Bocci, PD, e Pierfrancesco Majorino, PD.