Comm. Att. Prod. Lombardia: audizioni STMicroelectronics e Peg Pérego

Rappresentanti istituzionali e sindacali si sono riuniti a Palazzo Pirelli

Le situazioni della STMicroelectronics di Agrate Brianza e della Peg Pérego di Arcore sono state al centro di due serie di audizioni convocate dalla Commissione Attività Produttive.

Gli incontri, presieduti dal Presidente Marcello Ventura, FdI, e dalla Vice Presidente Silvia Scurati, Lega, sono avvenuti nell’Aula del Consiglio regionale a Palazzo Pirelli.

STMicroelectronics

Hanno partecipato alla riunione odierna sulla situazione di STMicroelectronics numerosi Consiglieri regionali, funzionari del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Economia, numerosi Sindaci, il Presidente della Provincia di Monza Brianza Luca Santambrogio e funzionari di Regione Lombardia.

In chiusura, il Presidente della Commissione Marcello Ventura ha così commentato:

Le posizioni espresse dai rappresentanti ministeriali e da quelli istituzionali sono perfettamente in linea con l’azione di Regione Lombardia, che vede rafforzata la richiesta di revisione del piano industriale, del mantenimento dei livelli occupazioni e della necessità di assicurare la competitività del sito di Agrate.

Per lunedì 28 luglio è stato convocato a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo nazionale tra le parti,

appuntamento che ci auguriamo

hanno dichiarato i rappresentanti sindacali

sia decisivo ai fini di un cambiamento radicale del Piano industriale e per un impegno a rilanciare gli investimenti e a dire con chiarezza no agli esuberi.

La richiesta dell’audizione di oggi era stata sottoscritta in una lettera da 23 Sindaci, che avevano espresso

fondate preoccupazioni in merito a un possibile ridimensionamento degli investimenti e a una contrazione dei livelli occupazionali relativi al sito di Agrate Brianza in seguito alla presentazione del Piano industriale 2025/27.

Peg Pérego

Il mantenimento dei posti di lavoro; la conferma della disponibilità di Regione Lombardia ad accompagnare l’azienda in un percorso in grado di affrontare la crisi e individuare nuove strategie industriali; la necessità che il confronto con l’azienda compia un cambio di passo e approfondisca i temi della diversificazione dei prodotti e la salvaguardia del sito di Arcore.

Sono questi i tre punti ribaditi dai Consiglieri regionali nel corso dell’audizione dei rappresentanti dei lavoratori di Peg Pérego, l’azienda del settore della prima infanzia nata 40 anni fa in Brianza che lo scorso tre luglio ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per 95 dipendenti del sito di Arcore.

L’audizione era stata richiesta, oltre che dai sindacati, dal Capogruppo della Lega Alessandro Corbetta e dal Consigliere Jacopo Dozio, Forza Italia, che oggi sono intervenuti per sottolineare la vicinanza delle istituzioni alle famiglie dei lavoratori e per ribadire che Regione Lombardia intende continuare a mettere in campo competenze e risorse con l’obiettivo di difendere la presenza di Peg Pérego ad Arcore.

Anche Peg Pérego era stata invitata all’incontro e la risposta è stata di una disponibilità da concretizzarsi dopo il 31 luglio. Sono intervenuti all’audizione i rappresentanti sindacali, il Sindaco di Arcore Maurizio Bono, il Presidente della Provincia di Monza Brianza Luca Santambrogio, Consiglieri regionali di maggioranza e minoranza.

Da parte dei funzionari della Giunta è stata comunicata l’informazione che giovedì 24 luglio le parti interessate, azienda compresa, si incontreranno al Ministero del Made in Italy.

Hanno partecipato agli incontri il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, i Consiglieri regionali Marcello Ventura, FdI, Silvia Scurati, Lega, Alessandro Corbetta, Lega, Jacopo Dozio, FI, Martina Sassoli, Lombardia Migliore, Fabrizio Figini, FI, Paola Pizzighini, M5S, Gigi Ponti, PD, Onorio Rosati, AVS, Paola Bocci, PD.