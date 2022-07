Comitato 9° CRI IX Municipio Roma resta alla Madonna del Divino Amore

Accordo raggiunto

Nella giornata di lunedì 4 luglio u.s., con ampia soddisfazione di tutte le parti, si sono incontrati il Comitato 9° della Croce Rossa del IX Municipio, l’Assessore alle Politiche Sociali e della Salute, Terzo Settore, Democrazia Legalitaria del IX Municipio e il Rettore/Parroco del Santuario, per riesaminare l’utilizzo di alcuni spazi di pertinenza della parrocchia, concessi in passato in uso gratuito al Comitato stesso.

Spazi che ora è necessario ristrutturare e riqualificare per la realizzazione dell’oratorio giovanile parrocchiale. La restituzione di quegli spazi era oramai improcrastinabile per permettere che i lavori che interessano una più vasta area si possano realizzare prima del nuovo anno sociale.

Per evitare una soluzione di continuità nel servizio che i volontari svolgono con le ambulanze, a beneficio di tutti i cittadini ed in particolare di quelli del Municipio, si è convenuto che il citato Comitato della CRI utilizzi un altro spazio idoneo sempre ubicato nel comprensorio del Divino Amore generosamente reso ancora disponibile a titolo gratuito, dall’amministrazione del Santuario per un periodo di sei mesi, tempo chiesto dal Comitato e dal IX Municipio per l’individuazione di un’area ancor più idonea che sarà cercata nell’ambito del territorio del Municipio stesso.

Intanto, sono già in corso le necessarie predisposizioni per il riposizionamento dei mezzi e materiali del Comitato 9° della Croce Rossa del IX Municipio negli spazi per i quali l’amministrazione del Santuario della Madonna del Divino Amore ne ha temporaneamente prorogato la disponibilità.