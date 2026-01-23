Cominciano i derby: la Klimatica Cesport Italia affronta il Nuoto 2000

La gara è in programma il 24 gennaio alla piscina Scandone di Napoli

Dopo aver ottenuto la seconda vittoria consecutiva in campionato contro la Nautilus Nuoto Roma, la Klimatica Cesport Italia si prepara ad affrontare i tre derby del girone che ci diranno di più sulla prima metà di stagione: si comincia dal Nuoto 2000, prossimo avversario dei gialloblù alla Scandone sabato 24 gennaio alle ore 19:30 con direzione di gara affidata al signor Umberto Costantino.

È una Cesport in salute quella che scenderà in acqua nel prossimo turno di campionato, reduce da una serie di prestazioni in crescendo che hanno portato sei punti in classifica per i gialloblù; la situazione in graduatoria non è ancora tranquilla ed è ancora presto sia per trarre bilanci che per valutare il campionato di una Cesport che partita dopo partita sta cercando di trovare la propria dimensione e la sua versione migliore.

Si gioca contro una squadra vittima di una classifica bugiarda, il Nuoto 2000, che non raccoglie punti dalla prima giornata di campionato, nonostante la rosa sia dotata di diversi elementi di categoria superiore che di certo sul lungo termine permetteranno alla squadra dell’ex Iacovelli di prendere le misure.

C’è da aspettarsi un match da tripla in cui avrà la meglio chi commetterà meno errori, vedremo se la Cesport riuscirà a spuntarla anche in questa circostanza.