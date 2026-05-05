COMICON 2026, la festa delle culture pop alla Mostra d’Oltremare

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è conclusa con oltre 180mila visitatori la XXVI edizione del Comicon, festival internazionale di culture pop che si è tenuto negli spazi della Mostra d’Oltremare; vi hanno preso parte 520 espositori, 480 ospiti e un pubblico di appassionati di ogni età, con le fantasiose interpretazioni dei cosplayer.

Magister dell’edizione 2026 il creatore di Rat-Man Leo Ortolani, pluripremiato maestro di umorismo. Il poster di questa edizione è dell’illustratore francese Aurélian Predal.

Il Comicon avrà una coda fino all’estate grazie a un accordo col Comune di Napoli: la mostra ‘Cattivi pensieri’ sul fumettista statunitense Robert Crumb sarà ospitata al Maschio Angioino dal 27 maggio al 31 agosto.