‘Come Mi Vuoi’, nuovo singolo di Deste

Fuori da venerdì 3 marzo 2023 per Formica Dischi, distr. Artist First, il nuovo singolo di Deste dal titolo ‘Come Mi Vuoi’.

La cantautrice calabrese ci fa dono di un brano intimista, in chiave acustica, che vuole ‘accarezzare’ l’ascoltatore fino alla fine, ricordandogli che non c’è niente di sbagliato nell’essere come si è. Spogliamoci di ogni involucro e viviamoci di più.

Il brano nasce dal bisogno di ricercare la mia vera identità e le mie emozioni per dare un nome a cosa sono e cosa sento. È stato scritto in un momento di totale smarrimento e voglia di ritrovamento, di accettazione personale, senza fingere di essere ciò che non sarò mai. Esprime la voglia di ricomporre, frammento dopo frammento, un’immagine che combaci con la mia vera essenza, con i miei desideri, senza reprimere quella voce interiore che tendo spesso ad ignorare per compiacere qualcuno. Ascoltiamoci di più, prendiamoci cura dell’unica persona con cui staremo insieme per tutta la vita ed impariamo ad amare anche il peggio di noi. Con questo brano ho messo da parte il mio lato più razionale per lasciarmi cullare dalle emozioni.

Bio

Chiara De Stefano, in arte Deste, nasce a Reggio Calabria nel 1996 e sente già da bambina il bisogno quasi viscerale di esprimersi attraverso la musica, come se fosse un rifugio dove poter ritrovare se stessi per risollevarsi dai momenti di sconforto.

Inizia ad approcciarsi alla tastiera e alla chitarra da autodidatta per poi consolidare la sua passione attraverso il canto e la scrittura. Parallelamente decide di intraprendere un percorso di studi che si discosta dalla sua passione più grande, per dare spazio anche all’amore per la scienza: si laurea in scienze biologiche a Messina per poi trasferirsi a Bologna, dove completerà gli studi con la magistrale.

Da subito si innamora della città e del calore che le trasmette, tanto che spera di poterci tornare definitivamente per far coincidere il lavoro con la musica. Ama la vecchia musica tanto che fatica ad adattarsi al nuovo senza le influenze del passato.