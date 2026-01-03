‘Come gli Aquiloni in Volo’ nella Colonia Creativa ‘Itaca’

Un nuovo capitolo di Birdland’s Tales in scena a Pomigliano d’Arco (NA) il 4 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Birdland’s Tales torna a Pomigliano d’Arco (NA), domani, domenica 4 gennaio 2026, alle ore 19:00, nella Colonia Creativa ‘Itaca’, in via Carducci 7, con il nuovo capitolo di narrazione ‘Come gli Aquiloni in Volo’ di e con Massimo Piccolo.

Lo spettacolo, a conclusione delle feste, sarà dedicato al tema del Natale e alla sua magia più intima.

Dal capolavoro di Truman Capote, ‘Memorie di Natale’, con l’indimenticabile amicizia tra Buddy e Sook, a una riscrittura originale e attualizzata de ‘Il dono dei Magi’ di O’Henry, in cui la povertà di ieri incontra le fragilità di tanti italiani di oggi, con un passaggio dedicato a Annamaria Ortese.

Accanto a questi, alcuni racconti originali ampliano il viaggio tra nostalgie, tenerezze e speranza.

Le voci di Massimo Piccolo, Claudia Di Rienzo e Roberta D’Ovidio si intrecciano a una colonna sonora classica che spazia da Tchaikovsky a Shostakovich, passando per celebri melodie natalizie e brani già classici come ‘Love is losing game’.

La conduzione musicale è come sempre affidata al pianoforte di Francesco Marziani e al canto di Adriana Cardinale supportati dalle flautiste Marialuisa Severino e Federica Pompa.

L’evento, della durata di 50 minuti, è a ingresso libero su prenotazione e gode del contributo della Proloco di Pomigliano d’Arco.