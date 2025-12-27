‘Come gli aquiloni in volo’ alla Basilica di Santa Maria della Neve

Massimo Piccolo in scena a Napoli Ponticelli il 28 dicembre

Birdland’s Tales torna con un nuovo capitolo dedicato al Natale e alla sua magia più intima, nell’ambito della rassegna ‘Altri Natali 2025’.

Domenica 28 dicembre 2025, nella Congrega della Basilica di Santa Maria della Neve, in Piazza Vincenzo Aprea 2 a Ponticelli, Napoli, alle ore 17:00, sarà di scena lo spettacolo di narrazione ‘Come gli aquiloni in volo’ di e con Massimo Piccolo.

Dal capolavoro di Truman Capote, ‘Memorie di Natale’, con l’indimenticabile amicizia tra Buddy e Sook, a una riscrittura originale e attualizzata de ‘Il dono dei Magi’ di O’Henry, in cui la povertà di ieri incontra le fragilità di tanti italiani di oggi, con un passaggio dedicato a Annamaria Ortese.

Accanto a questi, alcuni racconti originali ampliano il viaggio tra nostalgie, tenerezze e speranza.

Le voci di Massimo Piccolo, Claudia Di Rienzo e Roberta D’Ovidio si intrecciano a una colonna sonora classica che spazia da Tchaikovsky a Shostakovich, passando per celebri melodie natalizie e brani già classici come ‘Love is losing game’.

La conduzione musicale è come sempre affidata al pianoforte di Francesco Marziani e al canto di Adriana Cardinale supportati dalle flautiste Marialuisa Severino e Federica Pompa.

L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli.