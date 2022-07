Come fare scommesse sportive in Italia: ciò che c’è da sapere

Se siete nuovi al mondo delle scommesse sportive, vi starete chiedendo cosa vi offre.

Le scommesse sportive sono il segmento in più rapida crescita dell’intero settore e si prevede che questa crescita sia destinata ad accelerare nei prossimi anni.

Continuate a leggere per saperne di più su come funzionano le scommesse sportive in Italia e scoprite alcune delle cose più importanti che dovete sapere se intendete cimentarvi in questa attività.

Come fare scommesse sportive in Italia

Se siete interessati ad andare oltre il clamore che circonda le scommesse sportive e ad approfittare effettivamente delle opportunità che ha da offrire, è importante che sappiate alcune cose.

Una delle prime cose da capire è come si fanno le scommesse sportive in Italia. Questo aspetto è fondamentale per assicurarsi di trovare le migliori opportunità di scommessa.

Online troviamo siti specializzati come Snai o Eurobet, piattaforme di scambio di scommesse Bet exchanges, di tutti questi siti si differenziano poi i siti AAMS e siti non AAMS. Questi ultimi non essendo sotto giurisdizione italiana offrono spesso bonus e premi più cospicui ai nuovi giocatori.

Ma andiamo ora a vedere quali sono le modalità di scommessa sportiva più utilizzate dai nuovi giocatori.

Tipologie popolari di scommesse in Italia

Ci sono alcuni tipi di scommesse popolari disponibili in Italia che è bene conoscere:

– Scommesse a quota fissa: si tratta di scommettere sull’esito dell’evento a una determinata quota. Pagherete lo stesso importo indipendentemente dalla vittoria o dalla sconfitta. Le scommesse a quota fissa sono un ottimo modo per farsi un’idea delle quote e prendere decisioni informate sulla propria scommessa.

– Scommesse over-under: si tratta di scommettere una certa somma di denaro sulla realizzazione o meno di un certo punteggio in un evento sportivo. Nel caso di un over la vincita si realizzerà quando il numero dei punti realizzati nella competizione è maggiore di un certo valore. Si scommette l’opposto nel caso dell’under, dove la mancata realizzazione di un certo punteggio comporterà una vincita.

– Scommesse prop-bets (proposte di scommessa): si tratta di scommesse è il bookmaker a proporre delle scommesse sul verificarsi o meno di certi eventi durante un evento sportivo. La vincita o la perdita può essere realizzata sia sul verificarsi che il non verificarsi dell’evento. Si guadagna se la propria selezione vince e si perde se perde.

Come registrare un conto per le scommesse sportive

Una volta pronti a iniziare con le scommesse sportive in Italia, è necessario aprire un conto per alimentarle. Ci sono alcune opzioni popolari che si possono scegliere, tra cui un conto scommesse sportive tradizionale con un bookmaker, o un conto broker di scommesse sportive.

È consigliabile registrarsi per un conto scommesse sportive tradizionale se si dispone già di un conto bancario che si può utilizzare per questa attività. In alternativa, se non avete un conto bancario, potete aprire un conto di intermediazione.

Con un conto tradizionale per le scommesse sportive, tutti i vostri fondi confluiranno in un unico conto bancario. Questo è comodo perché non dovrete tenere traccia di più conti bancari e non dovrete assicurarvi che i fondi non vengano trasferiti da un conto all’altro. Un conto di intermediazione, invece, sarà probabilmente più adatto se non avete un conto bancario da utilizzare per questa attività.

Con un conto di intermediazione, avrete la possibilità di depositare fondi su più conti. A patto che si tenga traccia di ogni conto e ci si assicuri che i fondi non vengano trasferiti da uno all’altro, questo tipo di conto può essere una buona opzione per le scommesse sportive.

Come trovare le migliori scommesse

Una volta aperto un conto per le scommesse sportive, dovrete iniziare a cercare le scommesse da piazzare. La cosa più importante da tenere a mente quando si cerca di trovare le scommesse migliori è guardare le quote.

Anche se ci sono diversi fattori da prendere in considerazione quando si cerca di trovare le scommesse migliori, le quote sono fondamentali. È qui che potrete trovare il valore migliore e guadagnare di più.

Quando cercate le scommesse migliori, assicuratevi di tenere d’occhio le quote. Sport diversi hanno quote diverse e tipi di scommesse diversi, ma le quote sono sempre uno dei fattori più importanti da considerare quando si cerca di trovare le scommesse migliori in un determinato giorno.

È necessario trovare le quote più alte in relazione al rendimento, al valore e al rischio. In genere, più alte sono le quote, più alto è il rischio e più basso il rendimento.