Come fare Giubileo, come essere soli con Dio

Il libro di Luigi Ferraiuolo sarà disponibile in libreria dal 24 gennaio

In vista del Giubileo del 2025, i cammini diventano centrali. Il Ministero, con le Regioni, lavorerà per promuovere al meglio questo tipo di turismo, lento e sostenibile.

Così dichiarava il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ai microfoni di Studio Aperto Mag, durante la giornata di apertura della BIT – Borso Internazionale del Turismo, il 4 febbraio 2024.

C’è una parola che dice meglio di tutte lo spirito del Giubileo: pellegrinaggio, cioè mettersi in movimento, in tutti i sensi, per raggiungere una nuova visione delle cose e vivere un nuovo rapporto con Dio e l’umanità.

Nel frattempo, il Giubileo della speranza del 2025 è avviato e il prossimo 24 gennaio arriva in libreria ‘I percorsi del Giubileo – Cammini di pellegrinaggio che portano alla conversione‘, il libro con cui il giornalista Luigi Ferraiuolo offre una risposta alla domanda come fare il Giubileo, come essere soli con Dio.

In questa ‘guida’, l’autore indica il cammino: il pellegrinaggio per arrivare e tornare da Roma, fermandosi in luoghi e incontrando persone o conoscendo storie che nessuno prende sul serio, ma spesso cambiano la vita.

Milioni di persone si muovono verso Roma in questo Anno Santo 2025, molte di esse a piedi o in bicicletta, percorrendo sette itinerari principali, con la loro importanza, il loro significato storico e la loro prerogativa di condurre a Roma.

Tra questi figurano l’antica Via Francigena del Nord e del Sud, un percorso unico al mondo, che in Italia prende il via nei pressi dell’Ospizio del Gran San Bernardo, al confine con la Svizzera, e attraversa paesaggi di una bellezza incommensurabile.

Poi, ci sono la Via di Francesco, la Via Lauretana, la Via Amerin, o Cammino della Luce, la Via Romea Strata e la Via Matildica. Ogni percorso con il suo potenziale culturale e spirituale.

La Conferenza Episcopale Italiana con Cammini della Fede: una rete di percorsi per il Giubileo 2025 mira a valorizzare e organizzare il patrimonio spirituale e culturale rappresentato dai percorsi di pellegrinaggio presenti sul territorio nazionale.

Si tratta di un’operazione ambiziosa, che è partito con il censimento delle antiche e nuove vie di pellegrinaggio, costruendo una rete integrata capace di unire passato e futuro, tradizione e innovazione.

Un elemento distintivo dei Cammini della Fede è rappresentato dalla WebApp dedicata sul sito ufficiale Camini della Fede – Pellegrini della Fede, Testimoni di Speranza, una piattaforma digitale per supportare i pellegrini lungo il loro cammino, offrendo informazioni utili e spunti di riflessione spirituale.

Grazie ad un sistema di geolocalizzazione, la WebApp segnala i Punti di Interesse Ecclesiale, PIE, suddivisi in tre categorie essenziali per chi è in viaggio: pregare, mangiare e dormire.

Il sistema include la certificazione: i pellegrini che percorreranno almeno 100 chilometri a piedi o 200 in bicicletta potranno ottenere un certificato digitale di percorrenza attraverso l’applicazione, che darà diritto al Testimonium del Giubileo Ordinario 2025, emesso dalle autorità competenti dell’anno Santo 2025.

I Cammini della Fede sono un modo per vivere il Giubileo, ma anche per riscoprire il volto autentico della Chiesa in uscita, un luogo di accoglienza e condivisione.

Accanto agli aspetti spirituali, il progetto migliora l’esperienza del pellegrinaggio, con il potenziamento di punti di riferimento lungo i percorsi, momenti di accoglienza spirituale e l’offerta di una formazione specifica agli operatori turistici e commerciali, per aiutarli a comprendere e valorizzare la dimensione religiosa e culturale di questa esperienza.

Dopo il Giubileo Ordinario 2025, la Conferenza Episcopale Italiana prevede di ampliare la rete con l’aggiunta di nuovi percorsi selezionati secondo criteri strutturali, logistici e spirituali.

Ogni diocesi è chiamata a individuare sinergie con le realtà ecclesiali e civili locali, rafforzando così il legame tra comunità e territorio, unendo l’eredità del passato alle esigenze del presente.

Con ‘Cammini della Fede’, la CEI invita i Cristiani del terzo millennio a riscoprire la bellezza della spiritualità itinerante, facendosi pellegrini di speranza sulle vie che conducono all’incontro con Dio e con l’altro.

Un invito che, in un’epoca caratterizzata da frenesia e individualismo, suona come una chiamata a riscoprire il valore del tempo, del cammino e della condivisione.

Nel suo libro ‘I percorsi del Giubileo – Cammini di pellegrinaggio che portano alla conversione’, San Paolo Edizioni 2025, 224 pagine, Luigi Ferraiuolo racconta il Giubileo, la sua storia, i valori in gioco in questo tempo forte, ma soprattutto le strade da percorrere – letteralmente – per vivere davvero quest’esperienza.

Si parte dalla scoperta dei luoghi della carità e della povertà, si passa alle Porte Sante delle basiliche maggiori papali romane, si ascolta la voce del Papa che spiega a cosa mira quest’anno di grazia e poi si scoprono le vie della salvezza: quelle che portano a Roma attraverso luoghi dell’anima e dello spirito e quelle che ci fanno tornare da Roma rinnovati e nutriti d’incontri, conoscenze, testimonianze di fede, speranza e carità.

Il Giubileo del 2025 è questo: un appuntamento che coinvolge tutta la cattolicità, ma che lancia anche un messaggio all’umanità intera.

Siamo invitati a fermarci e a riflettere su chi siamo e dove stiamo andando, per affrontare un mondo lacerato da conflitti, crisi e incertezze.

Venti domande e risposte sul Giubileo Ordinario 2025, sul Pellegrinaggio Costantiniano Internazionale e sul solenne Pontificale in onore di San Giorgio Martire, nell’Anno Santo 2025 per i Cavalieri, le Dame, i Postulanti e gli Amici del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.