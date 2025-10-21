Colombaia abusiva su edificio pubblico a Napoli

Denunciato il proprietario degli animali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti dell’Unità Operativa Soccavo della Polizia Locale hanno effettuato un sopralluogo congiunto con il personale di Prevenzione Collettiva e Veterinaria dell’ASL in via Orazio Coclite, dove era stata segnalata, attraverso un esposto, la realizzazione di una colombaia sul terrazzo di copertura di un edificio di proprietà comunale.

Dai controlli effettuati è emerso che la struttura è stata realizzata in assenza di titoli autorizzativi. Gli uccelli, invece, risultano detenuti regolarmente, curati e ben nutriti.

Al termine delle verifiche, il proprietario è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la realizzazione dell’opera abusiva e per l’occupazione della porzione di edificio pubblico.

Per consentire la prosecuzione della cura degli animali, la struttura non è stata sequestrata: su questa misura sarà l’Autorità Giudiziaria a effettuare le valutazioni opportune.