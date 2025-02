Colloqui psico-nutrizionali gratuiti per la popolazione

In programma l’8 febbraio al Centro polifunzionale ‘A. De Nicola’ di Nocera Inferiore (SA)

Un’iniziativa congiunta finalizzata a colloqui psico-nutrizionali è stata patrocinata dai comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte. Trattasi di un’importante iniziativa a sostegno del benessere della comunità.

In sintesi saranno disponibili colloqui psico-nutrizionali gratuiti per tutti i cittadini interessati a migliorare il proprio rapporto con l’alimentazione e il proprio stato di salute psicofisico.

I colloqui avranno luogo sabato 8 febbraio, dalle 9:00 alle 13:00, in due stanze separate al Centro polifunzionale ‘A. De Nicola’ di via Loria, in Nocera Inferiore.

Qui la dottoressa Teresa Serrapica, psicologa, e la dottoressa Valentina Di Serio, biologa nutrizionista metteranno a disposizione dell’utenza tutta lo loro professionalità.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il benessere passa attraverso un equilibrio tra mente e corpo. Per questo, come accennato, professionisti qualificati – psicologi e nutrizionisti – offriranno incontri personalizzati, volti a fornire strumenti utili per una gestione più consapevole dell’alimentazione, delle emozioni legate al cibo e delle abitudini quotidiane.

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di una sana alimentazione e del supporto psicologico nella gestione del proprio benessere, contrastando problematiche come il rapporto conflittuale con il cibo, le diete restrittive, l’alimentazione emotiva e lo stress quotidiano.

I colloqui psicologici e quelli nutrizionali saranno svolti singolarmente, quindi, a chi ne farà richiesta.

Vi aspettiamo per un percorso di salute e consapevolezza!