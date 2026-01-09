Collezione d’Arte Città Metropolitana Napoli su ‘Mezzogiorno Italia’

In onda il 10 gennaio su RAI 3 dalle ore 10:55
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.
I dipinti della Collezione d’Arte della Città Metropolitana di Napoli saranno i protagonisti della seconda puntata del 2026 della trasmissione RAI ‘Mezzogiorno Italia’ in onda sabato 10 gennaio su RAI 3 dalle ore 10:55.
Dalle nuove sale espositive del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli, inaugurate lo scorso mese di dicembre, uno sguardo sulle opere d’arte, acquisite nel corso di due secoli, dall’ex Provincia di Napoli soprattutto attraverso le Promotrici d’Arte, esposizioni che permettevano agli artisti dell’epoca di presentare i propri lavori.
Tre i nuclei tematici presenti nelle sale: dalle opere ritrovate e recuperate che raccontano la grande pittura dell’Ottocento, alle suggestive vedute del Golfo partenopeo, fino alle figure femminili nella pittura napoletana tra fine Ottocento e primo Novecento.
Un primo passo nel percorso di valorizzazione di un ricco patrimonio storico-artistico che conta oltre 500 opere tra Ottocento e Novecento.
Le opere si possono ammirare tutti i martedì e i giovedì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
Obbligo di prenotazione solo per gruppi e scolaresche scrivendo alla mail cultura@cittametropolitana.na.it.
Ingresso gratuito.