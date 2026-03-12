Colella su indirizzo Liceo scientifico sportivo al Pontano di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Talento e merito devono procedere di pari passo e la presentazione del Liceo Scientifico Sportivo va in tale direzione.

Coniugare studio e sport è la vera sfida di oggi. Ricercare il giusto equilibrio tra percorso didattico e discipline agonistiche praticate richiede costanza, dedizione, sacrificio.

Lo dichiara Sergio Colella, Consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli, intervenuto questa mattina a Palazzo Cariati, sede dello storico Istituto Pontano.

L’esponente dell’Ente di Piazza Matteotti osserva:

È un 2026 ricco di significato e di contenuti: il Centenario del Calcio Napoli, Napoli capitale europea dello sport e i 150 anni dell’Istituto Giovanni Pontano, un vero pilastro dell’educazione napoletana.

E il plurititolato sciabolatore delle Fiamme Azzurre, Giorgio Marciano, campione mondiale di scherma, è l’emblema rappresentativo di questo valido indirizzo scolastico. Non solo perché ex alunno del Pontano, istituto che da anni partecipa alla rassegna Licei in Vasca, ideata da Sergio D’Abundo, ma perché fiore all’occhiello di Napoli in pedana a livello nazionale e internazionale.

Lo sport è palestra di vita, strumento di inclusione, impartisce regole, forma alla vita, dando quelle indicazioni necessarie per comprendere la realtà e preparare al mondo del lavoro.

Studio e sport insieme formano cittadini e campioni. E la presenza di Massimiliano Rosolino e Pino Maddaloni, entrambi oro a Sydney 2000, testimonia che lo sport porta lontano, aiuta a sognare e a vincere le difficoltà, a superare gli ostacoli e gli imprevisti e a non abbattersi mai.

Dal valore inestimabile la partnership Pontano – Circolo Canottieri Napoli, che suggella nel migliore dei modi questo legame.

Il Molosiglio, ancora una volta, apre le sue porte ai ragazzi e agli studenti di Napoli, attuando al meglio la sua mission naturale: forgiare talenti e plasmare campioni, da scugnizzi a vere eccellenze, per rendere orgogliosa la città di Napoli nel nostro Paese e all’estero.