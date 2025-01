Colella su assalto al treno Circumvesuviana con tifosi del Sorrento

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Esprimo, a nome della Città Metropolitana e mio personale, il più vivo sconcerto per i fatti accaduti ieri in occasione del rientro da Torre del Greco dei tifosi del Sorrento nel treno della Circumvesuviana, all’altezza di Castellammare di Stabia.

Così Sergio Colella, Consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana di Napoli, sui fatti accaduti ieri seri alla fermata Circumvesuviana di via Nocera, sulla linea Napoli Sorrento, nel territorio del Comune di Castellammare di Stabia.

Il Consigliere Colella conclude:

Chiediamo che tutte le istituzioni competenti si attivino affinché atti inqualificabili come questo non abbiano più ad accadere e i responsabili, che per fortuna costituiscono una minoranza rispetto a tutto il movimento di calore e passione che il mondo calcio attiva, vengano assicurati alla giustizia e messi nella condizione di non poter più nuocere al vivere civile.

Il calcio, lo sport tutto, deve educare ai valori della fratellanza, del rispetto reciproco, dello sviluppo armonioso della persona umana, valori che devono servire da guida per le giovani generazioni e che non possono essere minati da un gruppo di delinquenti balordi che infangano la dignità delle nostre città.