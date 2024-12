Colella: Nel rispetto vittime fabbrica Ercolano (NA) no botti illegali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Lo dobbiamo alle tre giovani vittime della fabbrica abusiva di Ercolano saltata in aria – insieme con i sogni di Samuel Tafciu, il 18enne di origini albanesi, e di Sara e Aurora Esposito, le due gemelle 26enni di Marigliano – lo scorso 18 novembre.

Voglio rivolgere un accorato appello a tutti i cittadini della Città Metropolitana di Napoli, affinché riusciamo, tutti insieme, a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con compostezza e senza acquistare e far esplodere botti illegali.

Così il Consigliere Delegato ai Giovani e agli Eventi della Città Metropolitana di Napoli, Sergio Colella.

Colella ha proseguito:

È possibile divertirsi e scambiarsi gli auguri con familiari e amici per un nuovo anno di serenità e pace anche evitando di acquistare botti. E, se proprio vogliamo farlo, almeno rivolgiamoci a produttori e rivenditori autorizzati e certificati.

Sono certo che i napoletani sapranno accogliere questo appello, per tutelare se stessi e i propri cari dai potenziali danni che possono provocare i fuochi d’artificio illegali e anche, perché no, per salvaguardare i nostri amici animali domestici, che subiscono dei veri e propri traumi con lo scoppio dei botti di Capodanno.