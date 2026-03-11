Colella a consegna Medaglia Città di Napoli a Sal Da Vinci

Il Consigliere: ‘Vince Napoli. È accussì, fatevene una ragione’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

È accussì. Fatevene una ragione. Al di là di ogni possibile pregiudizio. Oltre Cazzullo, oltre gli stereotipi. Con una risposta garbata ai soli detrattori, che spuntano di consueto, quando Napoli vince in ogni contesto. Dopo essersi classificato terzo nel 2009 con ‘Non riesco a farti innamorare’, Sal Da Vinci è il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Un risultato, questo, incontrovertibile.

È quanto ha affermato Sergio Colella, Consigliere delegato a Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli, che quest’oggi nella Sala dei Baroni ha partecipato alla cerimonia di consegna della Medaglia della Città di Napoli da parte del Sindaco Gaetano Manfredi al vincitore del Festival della Canzone italiana appena conclusosi.

L’esponente di Palazzo Matteotti ha affermato: