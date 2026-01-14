Coldiretti Caserta incontra gli allevatori bovini da latte

Contratti certi a difesa del reddito

Prosegue il lavoro della Coldiretti Caserta in difesa del reddito degli allevatori, questa volta l’incontro ha fatto luce sulle problematiche dei bovini da latte.

L’incontro, che si è tenuto presso la Sala consiliare del comune di Alvignano, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del settore e ha rappresentato un importante momento di confronto e di riflessione sulle sfide che il settore sta affrontando.

Il Direttore della Coldiretti Caserta, Giuseppe Miselli, ha aperto l’incontro illustrando la situazione attuale del comparto in provincia di Caserta.

Miselli ha dichiarato:

La situazione del settore lattiero-caseario è preoccupante e richiede un intervento immediato. È fondamentale adottare un contratto di fornitura di latte che tuteli gli interessi degli allevatori e che preveda l’attuazione delle pratiche sleali per evitare abusi e speculazioni.

Miselli ha anche sottolineato l’importanza di lavorare insieme per promuovere lo sviluppo del settore lattiero-caseario in provincia di Caserta.

Ha dichiarato:

La Coldiretti Caserta si impegna a continuare a lavorare per tutelare gli interessi degli allevatori e a promuovere lo sviluppo del settore.

All’incontro hanno partecipato anche il Direttore della Coldiretti di Benevento, Remo De Ieso, il Presidente di zona, Buzzo Daniele, e i Segretari di zona degli uffici di Alife, Alvignano e Caiazzo.