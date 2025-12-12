Coldiretti Caserta contro il caporalato

Ferma condanna contro gli sfruttatori dei lavoratori indiani
Stop al caporalato! La Coldiretti Caserta ringrazia i Carabinieri di Napoli Nord che hanno messo fine nella giornata di ieri, su segnalazione della Procura di Napoli Nord, all’attività di una coppia che agiva nelle campagne fra Caserta e Napoli sfruttando il lavoro di braccianti di origine indiana.
Il Presidente di Coldiretti Caserta Enrico Amico denuncia:
Un’azione che ha permesso di fare luce su una storia bruttissima.
Lavoratori sfruttati per una manciata di euro, privati della pausa pranzo e senza le più elementari norme di sicurezza igieniche e lavorative.
Notizie che fanno rabbrividire se si pensa che arrivano in un periodo dove la lotta al cosiddetto caporalato è diventata intensa.
Fortunatamente si tratta di un episodio isolato, in un territorio ricco di aziende oneste che rispettano le regole e lavorano per creare ricchezza e lavoro per tutti, soprattutto per quanti arrivano alla ricerca di un’opportunità di lavoro.
Enrico Amico conclude:
La Coldiretti Caserta invita tutti gli imprenditori agricoli a tenere gli occhi ben aperti e a non girarsi dall’altro lato denunciando alle autorità competenti quando vengono a conoscenza di episodi simili.
Ai lavoratori diciamo di denunciare quando arrivano proposte poco chiare, gli sportelli della Coldiretti sono a disposizione per ascoltare i braccianti ed aiutare a prendere la decisione giusta per contrastare il fenomeno del caporalato.