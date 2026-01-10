Coldiretti Campania: Vigileremo contro pericoli carne area Mercosur

Loffreda e Bellelli: ‘Gli allevatori e agricoltori della Campania sono pronti per proseguire la protesta a Strasburgo’
Riceviamo e pubblichiamo.
Attenti al Mercosur. Coldiretti Campania è pronta a fare la sua parte per scongiurare tutti i pericoli che potrebbero derivare dal via libera ai prodotti del mercato sudamericano senza la certezza del principio della reciprocità.
Il Direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda spiega:
Il rischio è di trovare il nostro mercato invaso di prodotti dal costo basso e dall’origine incerta. Si sta parlando tanto del rischio derivato dall’arrivo di carne brasiliana.
In quel Paese ci sono regole sull’uso di ormoni della crescita e di antibiotici negli allevamenti che qui da noi sono vietati da oltre trent’anni.
Il Presidente di Coldiretti Ettore Bellelli aggiunge:
Oltre alla concorrenza sleale nei confronti dei nostri allevatori che seguono regole rigide per garantirci prodotti di qualità, con questo accordo senza reciprocità garantita si tratta di mettere a repentaglio la salute dei consumatori che allettati da un costo più conveniente rischiano di mettere in tavola prodotti poco sicuri mettendo a rischio la salute propria e della famiglia.
Il Governo ha ricevuto rassicurazioni sulla reciprocità ma tutto è ancora da scrivere e gli allevatori e agricoltori della Campania sono pronti per proseguire la protesta a Strasburgo.
Bellelli e Loffreda concludono:
La Coldiretti non si fida della Von Der Leyen e, per questo motivo, senza risposte certe in questi giorni sulla reciprocità, chiesta dal Governo italiano, torneremo nei prossimi giorni a urlare in maniera forte in Europa, a Strasburgo, il nostro no a questo accordo senza reciprocità.
In Campania abbiamo già chiesto sostegno al nuovo Consiglio Regionale e siamo pronti a tenere gli occhi ben aperti in modo da riservare ai prodotti a rischio dell’area Mercosur lo stesso trattamento già adottato per il concentrato di pomodoro cinese.