Coldiretti Campania: Vigileremo contro pericoli carne area Mercosur

Loffreda e Bellelli: ‘Gli allevatori e agricoltori della Campania sono pronti per proseguire la protesta a Strasburgo’

Attenti al Mercosur. Coldiretti Campania è pronta a fare la sua parte per scongiurare tutti i pericoli che potrebbero derivare dal via libera ai prodotti del mercato sudamericano senza la certezza del principio della reciprocità.

Il Direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda spiega:

Il rischio è di trovare il nostro mercato invaso di prodotti dal costo basso e dall’origine incerta. Si sta parlando tanto del rischio derivato dall’arrivo di carne brasiliana. In quel Paese ci sono regole sull’uso di ormoni della crescita e di antibiotici negli allevamenti che qui da noi sono vietati da oltre trent’anni.

Il Presidente di Coldiretti Ettore Bellelli aggiunge:

Oltre alla concorrenza sleale nei confronti dei nostri allevatori che seguono regole rigide per garantirci prodotti di qualità, con questo accordo senza reciprocità garantita si tratta di mettere a repentaglio la salute dei consumatori che allettati da un costo più conveniente rischiano di mettere in tavola prodotti poco sicuri mettendo a rischio la salute propria e della famiglia.

Il Governo ha ricevuto rassicurazioni sulla reciprocità ma tutto è ancora da scrivere e gli allevatori e agricoltori della Campania sono pronti per proseguire la protesta a Strasburgo.

Bellelli e Loffreda concludono: