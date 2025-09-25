Home Puglia Bari Coldiretti Campania verso Bari: mobilitazione contro grano estero

Coldiretti Campania verso Bari: mobilitazione contro grano estero

Di
Redazione
-
Coldiretti Campania

Appuntamento il 26 settembre sul Lungomare Nazario Sauro

Dalla Campania alla Puglia per far sentire la loro voce in difesa del grano italiano, minacciato dalle massicce importazioni dall’estero.

Oltre cinquecento agricoltori di Coldiretti Campania parteciperanno domani, a Bari, alla manifestazione per sensibilizzare le istituzioni su questa problematica.

Il Presidente di Coldiretti Campania Ettore Bellelli spiega:

A rischio oggi è la sopravvivenza di oltre centotrentamila aziende agricole italiane impegnate nella coltivazione ma anche un patrimonio territoriale di 1,2 milioni di ettari minacciati dall’abbandono e dalla desertificazione.

Il “popolo del grano”, scende in piazza per denunciare le manovre di veri e propri trafficanti che utilizzano le importazioni di prodotto straniero per far crollare i prezzi di quello italiano, scesi ormai drammaticamente sotto i costi di produzione.

La Coldiretti spiega:

Speculazioni che rischiano di far drasticamente diminuire le capacità produttive del Paese in un settore strategico per l’approvvigionamento alimentare, con pesanti conseguenze dal punto di vista economico e ambientale.

Domani, venerdì 26 settembre, a partire dalle ore 9:00, gli agricoltori, provenienti da tutta Italia, invaderanno pacificamente con cartelli, bandiere e striscioni le città simbolo della cerealicoltura nazionale, da Bari, Lungomare Nazario Sauro, capoluogo del Granaio d’Italia, la Puglia, a Palermo, raduno in Piazza Marina, in Sicilia.

Ma presidi sono previsti anche a Firenze, Cagliari e Rovigo.

Autore Redazione

