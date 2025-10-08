Coldiretti Campania ringrazia ex Assessore Caputo per il lavoro svolto

L’associazione ringrazia Caputo per il grande impegno dimostrato durante l’intero mandato

La Coldiretti Campania, unitamente ai soci coltivatori e allevatori di tutta la regione, esprime gratitudine a Nicola Caputo per il grande impegno dimostrato durante l’intero mandato come Assessore all’Agricoltura della Regione Campania.

Un percorso terminato da pochi giorni nei quali abbiamo avuto modo di riflettere sull’importanza del lavoro che abbiamo svolto insieme.

A cominciare proprio dal Tavolo Verde che è stato davvero un luogo di confronto tecnico e di condivisione di esperienze, ma anche una comunità viva e dinamica che ha rappresentato un punto di riferimento per le imprese e i territori della nostra Regione.

La grande capacità di ascolto dimostrata unitamente alla disponibilità a lavorare insieme hanno permesso di raggiungere risultati importanti per il settore agricolo campano.

Anni di impegno costante nel sostenere le esigenze degli agricoltori e nel difendere la dignità di chi produce.

Avere una presenza concreta sul territorio ha consentito di dialogare nell’interesse delle filiere zootecniche ed agricole, di valorizzare il lavoro dei giovani, le produzioni di qualità.

Non sono mancate le emergenze, tutte affrontate con coscienza e coraggio nell’interesse di cittadini, imprenditori ed agricoltori.

La grande disponibilità dimostrata in ogni occasione ha contribuito a creare un ambiente di collaborazione e di aspetto reciproco. Un contributo che sarà ricordato a lungo da tutti gli operatori del settore.

La Coldiretti Campania, con il Direttore regionale Salvatore Loffreda e il Presidente regionale Ettore Bellelli, augura a Nicola Caputo un futuro pieno di successi nel lavoro che continuerà a svolgere nell’interesse della collettività.