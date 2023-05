Colazione in Rettorato – Anteprima Festival Internazionale Economia 2023

Breakfast and Talk: ‘Globalizzazione e sistemi monetari. Stati Uniti, Europa, Cina, e l’opportunità delle monete digitali’

In occasione del Festival Internazionale dell’Economia, UniVerso, propone un incontro all’ora di colazione per introdurre l’edizione di quest’anno della manifestazione che si terrà a Torino dal 1° al 4 giugno e che è dedicata alla necessità di ripensare la globalizzazione intesa come commercio mondiale e interscambio nell’ambito delle cosiddette catene globali del valore.

L’economista Luca Fantacci, Professore di Storia Economica all’Università Statale di Milano, dialoga con Mario Cedrini, Professore di Storia del pensiero economico presso il nostro Ateneo, sulle relazioni tra globalizzazione e monete digitali.

L’incontro si tiene nel cortile del Rettorato che si trasforma in uno spazio di condivisione. Un’occasione per animare il confronto cogliendo gli stimoli offerti dai nostri ospiti che si rivolgono al pubblico del Festival e a tutta la cittadinanza nell’ottica di affrontare in modo inedito temi cruciali per la nostra contemporaneità.

Per cominciare la giornata in modo diverso, tra idee, spunti di riflessione e una colazione atipica nella magnifica cornice del palazzo.

Per info universo@unito.it