Coelmo Napoli City Half Marathon, corsia emergenza veicoli residenti

Sarà istituita in piazza del Plebiscito

Domenica, in occasione dello svolgimento della Coelmo Napoli City Half Marathon, in piazza del Plebiscito sarà istituita una corsia di emergenza per i veicoli dei residenti, oltre che dei mezzi di emergenza, di soccorso e delle Forze dell’ordine, che potranno percorrerla in direzione di piazza Trieste e Trento.

Il dispositivo di circolazione sarà in vigore per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’evento sportivo.

Restano confermate le altre disposizioni relative all’evento, reperibili al link: https://www.comune.napoli.it/novita/dispositivo-di-circolazione-per-lo-svolgimento-della-manifestazione-podistica-napoli-city-half-marathon-in-programma-il-22-febbraio-2026/.