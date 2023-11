Codice Rosa Toscana, operatori ed operatrici formati sui crimini d’odio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

C’erano medici, infermieri, ostetrici, psicologi, assistenti sociali ed altri professionisti della sanità toscana oggi, 13 novembre, nell’auditorium di Santa Apollonia a Firenze per confrontarsi sul codice rosa, ovvero quello speciale percorso di accesso al pronto soccorso dedicato alle vittime di violenze ed abusi, in particolare donne e bambini, esteso più di recente anche alle vittime di crimini d’odio.

Commenta il Presidente della Regione, Eugenio Giani:

Il Codice Rosa ha fatto scuola a livello nazionale: un esempio tra i tanti della capacità di lavorare in squadra e condividere le migliori esperienze.

Nell’ultimo anno nuove attività si sono concentrate sul fronte dei crimini d’odio.

Sottolineano il Presidente della Toscana Giani e l’Assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini:

Come per la violenza di genere vogliamo infatti che anche questo fenomeno possa emergere e per questo riteniamo necessario rafforzare il percorso già previsto nel nostro servizio sanitario.

Abbiamo avviato un lavoro di confronto con gli altri settori regionali per mettere in rete tutte le realtà pubbliche e private che si occupano di riconoscere, accogliere e sostenere le persone vittime di discriminazioni.

Abbiamo realizzato anche un corso di formazione rivolto alle operatrici e operatori della rete, partendo da assistenti sociali e psicologi e che proseguiremo con altre edizioni dedicate al personale del pronto soccorso.