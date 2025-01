Codice giallo vento forte su Toscana centro occidentale 11 gennaio 2025

In vigore dalle ore 16:00

Aria fredda in arrivo tra oggi e domani in Toscana porterà locali piogge e un rinforzo dei venti di grecale, destinati a rinforzarsi nella giornata di sabato, in particolare sulle pianure settentrionali, sui rilievi e sulla costa.

Per questo la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per vento forte nelle zone del Valdarno Fiorentino e Inferiore e del Bisenzio e Ombrone Pistoiese dalle ore 16:00 alla mezzanotte di sabato 11 gennaio.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.