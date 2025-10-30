Home Toscana Regione Toscana Codice giallo: temporali e rischio idrogeologico in tutta la Toscana

Prosegue ondata di maltempo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La perturbazione che sta interessando la Toscana porterà precipitazioni diffuse e temporali per tutta la giornata di oggi, giovedì 30 ottobre.

Nel pomeriggio possibilità di temporali, anche forti, sulle zone settentrionali e fino a sera su quelle centro meridionali e in arcipelago.

La Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale dalle 13:00 di oggi fino alle 13:00 di domani per le zone del bacino del Bisenzio e del Serchio.

Inoltre, ha esteso fino alla mezzanotte di oggi il codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore per tutta la regione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

