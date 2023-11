CNPR forum: Sicurezza lavoro, non solo controlli ma cultura formazione

Riceviamo e pubblichiamo.

È l’allarme lanciato da Susanna Camusso, Senatrice del Partito democratico e Vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sullo sfruttamento del lavoro in Italia, nel corso del CNPR forum ‘Incidenti sul lavoro, una strage silenziosa. Mancano le norme o i controlli sono insufficienti?’ promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.

Ha proseguito Camusso:

La somma di tante piccole cose denota come la sicurezza sia considerata ancora un costo e non un investimento. Eppure le vite umane hanno più valore del profitto.

La sicurezza sul lavoro spesso non è un vincolo nei contratti d’appalto, si tende a ridurre ore di formazione, si fa fatica ad avere indicazioni in più lingue sui pericoli.

Si dà per scontato che un lavoro si possa fare non appena si arriva dal primo giorno senza essere affiancati dai più anziani. Abitudini piegate all’idea che bisogna correre e fare profitto.

Bisognerebbe sapere che tutte le forme di precarietà mettono a rischio il lavoratore perché non c’è adeguata formazione e lo stesso si sente debole e ricattabile, e se vede un problema non lo solleva.

Sul tema della formazione si è soffermato Alessandro Colucci, Noi Moderati, Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati:

Si è legiferato tantissimo su questo tema ma il problema principale è di tipo culturale. Il rispetto delle regole è un obbligo sul quale dobbiamo tutti attestarci dal punto di vista educativo formativo.

Troppo spesso gli incidenti accadono non per assenza di norme ma per il mancato rispetto delle stesse, per superficialità. Manca la consapevolezza delle gravi violazioni che si commettono non rispettando le regole e sulle pesanti conseguenze che queste mancanze provocano.

Bisogna favorire la formazione magari attingendo al Fondo nuove competenze, come abbiamo proposto Noi Moderati, per avere la possibilità di formare i lavoratori nei luoghi di lavoro.

Certamente nel momento in cui si è precari, da un punto di vista della pericolosità, ci sono più problemi. È necessario allora impegnarli in mestieri in cui siano preparati.

Pensiamo a un patentino per alcune mansioni che ne attesti anche la conoscenza delle norme di sicurezza. Da questo punto di vista qualche passaggio normativo in più andrebbe fatto, anche in tema di subappalti che vanno gestiti al meglio e non banditi.