CNPR forum: ‘Il capitale umano è la chiave per la competitività’

Tenerini: ‘Formazione globale per governare il cambiamento’

Riceviamo e pubblichiamo.

L’innovazione digitale, insieme alle transizioni ecologica e demografica, rappresenta una delle trasformazioni più profonde del nostro tempo. Un cambiamento che va governato e accompagnato, non subito, perché non è solo tecnologico ma anche culturale e istituzionale, con potenziali impatti sociali rilevanti. In questo scenario, la leva decisiva è la formazione: l’intelligenza artificiale trasformerà il lavoro, creando nuove professioni e superandone altre. Per questo servono sistemi formativi strutturati e continui, capaci di accompagnare le persone lungo tutto l’arco della vita lavorativa.

Lo ha dichiarato Chiara Tenerini, parlamentare di Forza Italia in Commissione Lavoro a Montecitorio, nel corso del CNPR forum ‘Istruzione, formazione e coesione sociale: il ‘capitale umano’ è la chiave per la competitività nell’era dell’innovazione?’ Promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili presieduta da Luigi Pagliuca.

Antonio Misiani, PD, Vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato, ha sottolineato:

L’intelligenza artificiale sta producendo effetti sempre più evidenti su lavoro ed economia, ma resta incerto il bilancio tra occupazioni perse e nuove opportunità. La trasformazione, ormai estesa anche a colletti bianchi e professioni creative, impone di accelerarne l’adozione per restare competitivi. Determinante sarà il ruolo della formazione: senza investimenti strutturali nella riqualificazione dei lavoratori, i benefici economici rischiano di accompagnarsi a forti impatti sociali.

L’impegno del governo su questi temi è stato rivendicato da Laura Cavandoli, deputata della Lega in Commissione Agricoltura della Camera:

Il Governo ha sostenuto con forti incentivi economici l’innovazione nelle imprese, affiancando a questi interventi un adeguamento del sistema formativo alle nuove competenze digitali. Dall’introduzione dell’educazione alla cittadinanza digitale nelle scuole, fino alla legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale, sono state definite norme e percorsi formativi specifici. Parallelamente, attraverso le risorse del PNRR e le misure di Transizione 4.0 e 5.0, sono stati rafforzati anche gli strumenti di sostegno agli investimenti tecnologici delle imprese.

Secondo Luigi Nave, Senatore del M5s in Commissione Ambiente e Innovazione Tecnologica a Palazzo Madama:

Serve istituire osservatori regionali capaci di aggiornare rapidamente i percorsi formativi per rispondere all’impatto dell’intelligenza artificiale. Parallelamente, è necessario ridurre le diseguaglianze rafforzando la scuola, soprattutto nelle aree interne, ampliando l’educazione prescolare, contrastando la dispersione e sostenendo economicamente le famiglie. Occorre inoltre investire di più in cultura e formazione, valorizzando il personale docente. Solo così sarà possibile costruire un sistema educativo solido e un futuro più equo per il Paese.

Nel corso dei lavori, moderati da Anna Maria Belforte, il punto di vista dei professionisti è stato espresso da Pasqua Borracci, commercialista e revisore legale dell’ODCEC di Bari:

L’accelerazione dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale sta modificando profondamente le competenze richieste dal mercato del lavoro. Bisogna rendere il sistema formativo più rapido nell’adattarsi a questi cambiamenti senza lasciare indietro lavoratori e nuove generazioni. I dati mostrano ancora forti divari territoriali e sociali nell’accesso e nella qualità dell’istruzione, mentre sul piano internazionale cresce la competizione per attrarre e trattenere studenti, ricercatori e professionalità qualificate. Servono politiche adeguate, da un lato, per ridurre le disuguaglianze educative interne e, dall’altro, per rendere il sistema formativo più attrattivo e competitivo a livello globale. Secondo i dati Eurostat e ISTAT, l’Italia destina all’istruzione circa il 3,9% del PIL, contro una media europea che supera il 4,7%. Diversi studi collegano la cosiddetta povertà educativa a maggiori disuguaglianze sociali e retributive difficili da colmare nel tempo. Bisogna investire di più nel capitale umano.

Le conclusioni sono state affidate a Paolo Longoni, Consigliere dell’Istituto nazionale Esperti contabili: